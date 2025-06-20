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Регион
20 июня, 12:33

Михалков объяснил, почему на Западе нет таких политиков, как Путин и Си Цзиньпин

Михалков: Верить можно Путину и Си Цзиньпину, но не Западу и Украине

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На Западе и на Украине не с кем договариваться. Есть всего два политика, словам которых можно доверять — президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом в разговоре с журналистом Константином Придыбайло заявил режиссёр Никита Михалков.

«Там не с кем договариваться. Есть два человека, с кем можно договариваться, — это Путин и Си Цзиньпин. Всё остальное — недоговороспособное, суетливое, трусливое, агрессивное, лживое, двуличное», — приводит его слова RT.

По мнению режиссёра, действия западного мира диктуются правилами некой матрицы, которая отвергает любые попытки видеть, слышать или чувствовать позицию России — это было не раз доказано за последнее столетие. Нашей стране нужно понимать, что выживать стоит только за счёт собственных сил.

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Отметим, что хоть Никита Михалков высказал лишь своё частное мнение, с ним согласна большая часть россиян. Ранее Life.ru публиковал результаты проведённого ВЦИОМ опроса, который показал, что Владимиру Путину доверяют 79,9% граждан России, а его работу на посту президента одобряют 77,3% населения.

Юрий Лысенко
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