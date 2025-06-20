На Западе и на Украине не с кем договариваться. Есть всего два политика, словам которых можно доверять — президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом в разговоре с журналистом Константином Придыбайло заявил режиссёр Никита Михалков.

«Там не с кем договариваться. Есть два человека, с кем можно договариваться, — это Путин и Си Цзиньпин. Всё остальное — недоговороспособное, суетливое, трусливое, агрессивное, лживое, двуличное», — приводит его слова RT.

По мнению режиссёра, действия западного мира диктуются правилами некой матрицы, которая отвергает любые попытки видеть, слышать или чувствовать позицию России — это было не раз доказано за последнее столетие. Нашей стране нужно понимать, что выживать стоит только за счёт собственных сил.