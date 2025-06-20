В ГД высказались против возвращения компаний, поддерживающих ВСУ

Депутат Антон Немкин заявил, что возвращение в Россию компаний, которые поддерживали Украину, недопустимо. Его заявление, озвученное на полях ПМЭФ, передаёт «Постньюс».

Он отметил, что необходимо внимательно следить за действиями иностранных компаний даже после завершения специальной военной операции. Депутат добавил, что компании, которые поддерживали украинскую армию и способствовали популяризации президента Украины Владимира Зеленского, не должны иметь возможности работать на российском рынке.

«Я считаю, что на нашем рынке таким компаниям нет места», — подчеркнул депутат.