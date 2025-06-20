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20 июня, 12:23

«Невеста не справится»: Дед Мороз пришёл на ПМЭФ и объяснил Life.ru, почему до сих пор холостяк

Вологодский Дед Мороз посетил ПМЭФ и рассказал о своём взгляде на женитьбу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дед Мороз внезапно посреди лета появился на Петербургском международном экономическом форуме. Сказочный персонаж признался, что не мог пропустить такое знаковое мероприятие, а также рассказал Life.ru, что не собирается жениться и прекрасно чувствует себя в обществе заботливой внучки Снегурочки.

Дед Мороз на ПМЭФ. Видео © Life.ru

«Летом тут как Новый год. Смотри, какие все нарядные. <…> У меня Снегурка есть, она знаете, как помогает, что больше и не нужен никто, никакая невеста не справится», — ответил дедушка на вопрос о возможной женитьбе.

Новогодний волшебник появился на форуме неслучайно. Тематический парк «Дед Мороз» и киностудия «Союзмультфильм» подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве, компании будут выпускать совместный контент. В частности Дедушка появится в мультсериале «Простоквашино». Кроме того, будут произведены совместные игрушки, реализованы социальные проекты и многое другое.

Любви все киборги покорны: Робот Володя попросил руки железной Софии на ПМЭФ-2025
Любви все киборги покорны: Робот Володя попросил руки железной Софии на ПМЭФ-2025

Ранее Life.ru узнал расценки на мерч ПМЭФ. Самым дешёвым товаром, который можно купить в магазине форума, стал значок. Дороже всего обойдётся одежда с символикой мероприятия и чайный сервиз.

Татьяна Миссуми
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