«Невеста не справится»: Дед Мороз пришёл на ПМЭФ и объяснил Life.ru, почему до сих пор холостяк

Дед Мороз внезапно посреди лета появился на Петербургском международном экономическом форуме. Сказочный персонаж признался, что не мог пропустить такое знаковое мероприятие, а также рассказал Life.ru, что не собирается жениться и прекрасно чувствует себя в обществе заботливой внучки Снегурочки.

Дед Мороз на ПМЭФ. Видео © Life.ru

«Летом тут как Новый год. Смотри, какие все нарядные. <…> У меня Снегурка есть, она знаете, как помогает, что больше и не нужен никто, никакая невеста не справится», — ответил дедушка на вопрос о возможной женитьбе.

Новогодний волшебник появился на форуме неслучайно. Тематический парк «Дед Мороз» и киностудия «Союзмультфильм» подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве, компании будут выпускать совместный контент. В частности Дедушка появится в мультсериале «Простоквашино». Кроме того, будут произведены совместные игрушки, реализованы социальные проекты и многое другое.