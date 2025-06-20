«Враги не дремлют»: В России фиксируют попытки НАТО устроить провокации на выборах

НАТО «через своих подручных» планируют совершить провокации на выборах в сентябре в РФ, а некоторые иноагенты хотят дискредитировать выборы в Госдуму. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Андрей Альшевских.

«Западные оппоненты пытаются вмешиваться чуть ли не в каждые российские выборы – от федеральных до муниципальных. Распространяют дезинформацию, призывают к незаконным акциям, стараются провести подконтрольных кандидатов. То есть ведут против нашей страны гибридную войну», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Альшевских уточнил, что его комиссия следит за всеми избирательными процессами и сотрудничает с полицией, ЦИКом и Минюстом. По его словам, данная работа проводится и в предвыборный цикл этого года. Комиссия, по словам депутата, уже зафиксировала, что страны НАТО готовят провокации на сентябрьских выборах.

«Отдельные иноагенты сильно заранее нацелились на дискредитацию выборов в Государственную думу 2026 года. Враги не дремлют», — подытожил парламентарий.