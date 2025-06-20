Прилучный хочет подать в суд на Агату Муцениеце за клевету

Актёр Павел Прилучный хочет подать в суд на свою бывшую жену, актрису Агату Муцениеце. Он обвиняет экс-супругу в клевете. Об этом сообщила адвокат артиста Оксана Даниелова.

Адвокат Павла Прилучного об уголовном деле в отношении Агаты Муцениеце. Видео © Life.ru

«Мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Мы рады, что переводим этот вопрос в радикальную форму. В 2020 году Агата приобрела некую известность за счет того, что опорочила честь моего доверителя», — рассказала юрист.

Она добавила, что будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье 128.1 части второй УК РФ — «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ». Даниелова объяснила это тем, что Муцениеце транслировала ложные сведения о её подзащитном на широкую аудиторию.

Юрист добавила, что сам Прилучный не реагирует на публичные выходки экс-супруги. Его больше беспокоит то, что та самоустранилась от общения с сыном и предпочитает препятствовать этому процессу.