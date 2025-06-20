Захарова предупредила о ядерной угрозе региону Каспия из-за Израиля и Ирана

Страны Каспийского моря могут столкнуться с ядерной катастрофой, поэтому конфликт Израиля и Ирана должен быть срочно переведён в формат дипломатических переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на XIX Генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

«Мы призываем и делаем всё, чтобы вернуть это в русло переговоров, понимая, какая физическая угроза нависла над всем регионом, к которому мы тоже принадлежим. Там Каспий. Каспий — это не только Иран. Каспий — это несколько государств, в том числе и наша страна. Для нас это имеет прямое значение», — отметила она.

Дипломат призвала не забывать опыт японской Фукусимы в 2011 году, когда там произошла радиационная авария. При этом Токио имел все возможности локализовать место ЧП, в отличие от стран Ближнего Востока и Каспия, добавила она.