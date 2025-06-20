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Регион
20 июня, 12:48

Захарова предупредила о ядерной угрозе региону Каспия из-за Израиля и Ирана

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Страны Каспийского моря могут столкнуться с ядерной катастрофой, поэтому конфликт Израиля и Ирана должен быть срочно переведён в формат дипломатических переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на XIX Генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

«Мы призываем и делаем всё, чтобы вернуть это в русло переговоров, понимая, какая физическая угроза нависла над всем регионом, к которому мы тоже принадлежим. Там Каспий. Каспий — это не только Иран. Каспий — это несколько государств, в том числе и наша страна. Для нас это имеет прямое значение», — отметила она.

Дипломат призвала не забывать опыт японской Фукусимы в 2011 году, когда там произошла радиационная авария. При этом Токио имел все возможности локализовать место ЧП, в отличие от стран Ближнего Востока и Каспия, добавила она.

МАГАТЭ не нашло доказательств существования иранской ядерной программы
МАГАТЭ не нашло доказательств существования иранской ядерной программы

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к ООН с призывом принять меры по разоружению Израиля и осуществить глобальную денуклеаризацию. Он подчеркнул, что поскольку Тель-Авив обладает ядерным оружием, он должен уничтожить свои боезаряды.

Татьяна Миссуми
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