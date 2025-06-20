Кишечная палочка вместо мышц: Россиян предупредили о последствиях приёма итальянского протеина

В одном из широко представленных на рынке протеиновых концентратов была обнаружена кишечная палочка. Как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, речь идёт о сывороточном белке итальянской компании Sierolat spa.

Если в спортзал вы не ходите и опасаться вам нечего, то и для вас есть плохие новости. Ранее специалисты нашли кишечную палочку в козинаках и халве от «Азовской кондитерской фабрики». Кроме того, в их рахат-лукуме была обнаружена плесень.