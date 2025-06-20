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20 июня, 13:08

Кишечная палочка вместо мышц: Россиян предупредили о последствиях приёма итальянского протеина

SHOT ПРОВЕРКА: В протеине Sierolat spa обнаружили кишечную палочку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZR10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZR10

В одном из широко представленных на рынке протеиновых концентратов была обнаружена кишечная палочка. Как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, речь идёт о сывороточном белке итальянской компании Sierolat spa.

В ходе лабораторных исследований в продукте выявлены бактерии группы кишечной палочки. Производителя поставили на усиленный лабораторный контроль.

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Если в спортзал вы не ходите и опасаться вам нечего, то и для вас есть плохие новости. Ранее специалисты нашли кишечную палочку в козинаках и халве от «Азовской кондитерской фабрики». Кроме того, в их рахат-лукуме была обнаружена плесень.

Владимир Озеров
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