Кишечная палочка вместо мышц: Россиян предупредили о последствиях приёма итальянского протеина
SHOT ПРОВЕРКА: В протеине Sierolat spa обнаружили кишечную палочку
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В одном из широко представленных на рынке протеиновых концентратов была обнаружена кишечная палочка. Как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, речь идёт о сывороточном белке итальянской компании Sierolat spa.
В ходе лабораторных исследований в продукте выявлены бактерии группы кишечной палочки. Производителя поставили на усиленный лабораторный контроль.
Если в спортзал вы не ходите и опасаться вам нечего, то и для вас есть плохие новости. Ранее специалисты нашли кишечную палочку в козинаках и халве от «Азовской кондитерской фабрики». Кроме того, в их рахат-лукуме была обнаружена плесень.