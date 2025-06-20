«Биологические отпрыски»: Юрист раскрыл, кто может претендовать на наследство Дурова

На наследство создателя Telegram Павда Дурова могут претендовать его биологические дети, однако для этого в их метрике должна быть указана фамилия биологического отца. Об этом рассказал юрист Андрей Левин. В ином случае, по его словам, ребёнок не сможет считаться наследником.

«Если у биологического отпрыска Дурова в свидетельстве о рождении будет указан какой-то человек, предположим, Иванов Иван, который официально оформил отцовство, то в таком случае этот ребёнок уже не сможет претендовать на наследство бизнесмена», — отметил собеседник kp.ru.

В то же время конкретный ребёнок может быть признан наследником, если это будет прямо указано в завещании Дурова, подчеркнул эксперт. При этом он должен будет обратиться к нотариусу, у которого открыто наследственное дело в установленный законом срок — шесть месяцев.