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Регион
20 июня, 13:23

Путин заявил о снижении инфляции в России до 9,6%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Годовая инфляция в России на 16 июня снизилась до 9,6%, продолжается её таргетирование. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась. До однозначных показателей менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. <...> Таргетирование инфляции продолжается», — сказал российский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.

Путин спрогнозировал динамику роста ВВП России в текущем году
Путин спрогнозировал динамику роста ВВП России в текущем году

Ранее в ходе выступления Путин заявил, что российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора. По его словам, вклад нефти, газа и других ресурсов в динамику ВВП страны постепенно снижается. Кроме того, он отметил, что благоприятная инфляционная динамика открыла возможность для начала осторожного смягчения денежно-кредитной политики.

Александра Мышляева
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