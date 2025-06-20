Путин заявил о снижении инфляции в России до 9,6%

Годовая инфляция в России на 16 июня снизилась до 9,6%, продолжается её таргетирование. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась. До однозначных показателей — менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. <...> Таргетирование инфляции продолжается», — сказал российский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.