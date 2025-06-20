Путин заявил о снижении инфляции в России до 9,6%
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Годовая инфляция в России на 16 июня снизилась до 9,6%, продолжается её таргетирование. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась. До однозначных показателей — менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. <...> Таргетирование инфляции продолжается», — сказал российский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.
Ранее в ходе выступления Путин заявил, что российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора. По его словам, вклад нефти, газа и других ресурсов в динамику ВВП страны постепенно снижается. Кроме того, он отметил, что благоприятная инфляционная динамика открыла возможность для начала осторожного смягчения денежно-кредитной политики.