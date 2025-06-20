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Регион
20 июня, 13:50

Путин назвал Москву, Татарстан и Нижегородскую область лидерами по инвестклимату

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата среди регионов России от Агентства стратегических инициатив (АСИ) в этом году оказались Москва, Татарстан, Нижегородская область, Московская область и Башкортостан. Итоги исследования напомнил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По-прежнему этот рейтинг возглавляет столица России Москва. Далее следуют Республика Татарстан и Нижегородская область, которая показала самую высокую динамику индекса в этом году. Эти регионы показали одинаковые результаты. Причём их показатели оказались выше, чем у той же Москвы, но в прошлом году», — сказал российский лидер.

Замыкают тройку лидеров Московская область и Башкортостан. Всего по России за прошедший год 57 регионов повысили свой интегральный индекс, подчеркнул Путин. Президент также похвалил за успехи Челябинскую, Смоленскую, Калужскую, Саратовскую, Воронежскую, Липецкую, Смоленскую, Новосибирскую и Тверскую области, Республику Алтай. Глава государства поздравил региональные власти.

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Ранее Life.ru уже озвучивал итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Москва в седьмой раз заняла первое место.

Татьяна Миссуми
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