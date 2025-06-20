Путин призвал ГД оперативно принять пакет изменений в трудовое законодательство

Российское правительство подготовило пакет изменений в трудовое законодательство, которые создадут благоприятную и стимулирующую среду для появления современных и привлекательных рабочих мест. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, попросив депутатов Госдумы принять эти проекты в самые кратчайшие сроки.

Российский лидер отметил, что руководство страны планирует и дальше повышать эффективность экономики путём внедрения цифровых платформенных решений. Этот метод будет способствовать снижению доли занятости в обеспечивающих секторах, так что занятым в них людям потребуется альтернатива.

«Для этого будем стимулировать создание современных, более привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые отвечают новому технологическому укладу. Под его потребности, а главное, в интересах людей, нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную думу принять их в короткие сроки», — сказал глава государства.