Путин: Россия должна стать одной из 20 лучших стран для бизнеса к 2030 году

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году наша страна должна занять место в числе двадцати лучших государств по условиям для ведения бизнеса. Это заявление было сделано на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин. Видео © Life.ru

«Ориентир для национальной модели — чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учётом обновленных международных методик, стала примером и для наших друзей, и для наших партнёров, ну скажем, в рамках БРИКС», — сказал глава государства на пленарном заседании форума.

Он отметил, что приоритет следует отдавать формированию благоприятной деловой среды, которая будет способствовать укреплению экономического фундамента страны, повышению её устойчивости и динамичности.