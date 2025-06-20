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Регион
20 июня, 14:17

Путин: Россия должна стать одной из 20 лучших стран для бизнеса к 2030 году

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году наша страна должна занять место в числе двадцати лучших государств по условиям для ведения бизнеса. Это заявление было сделано на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин. Видео © Life.ru

«Ориентир для национальной модели — чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учётом обновленных международных методик, стала примером и для наших друзей, и для наших партнёров, ну скажем, в рамках БРИКС», — сказал глава государства на пленарном заседании форума.

Он отметил, что приоритет следует отдавать формированию благоприятной деловой среды, которая будет способствовать укреплению экономического фундамента страны, повышению её устойчивости и динамичности.

Путин считает, что в России пока недостаточный уровень зарплат
Путин считает, что в России пока недостаточный уровень зарплат

Ранее на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин передал, что российские эксперты выражают обеспокоенность возможной экономической стагнацией в стране. Он сообщил, что за первые четыре месяца 2024 года ВВП России увеличился на 1,5% в годовом исчислении, а в апреле темпы роста достигли 1,9%. Однако по его словам, некоторые специалисты указывают на риск рецессии. Путин подчеркнул, что такой сценарий недопустим.

Анастасия Никонорова
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