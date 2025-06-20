Бизнесмен Каменщик обжалует решение о передаче аэропорта государству

Бизнесмен Дмитрий Каменщик, являющийся бенефициаром аэропорта Домодедово, подал апелляцию на решение Арбитражного суда о передаче данного актива в государственную собственность. Эта информация стала доступна благодаря карточке дела на сайте судебной инстанции. В то же время, компания «Домодедово карго» подала запрос на ознакомление с материалами дела.

Генеральная прокуратура ранее подала иск, касающийся защиты национальных интересов и безопасности страны, а также устранения незаконного иностранного контроля над стратегическими предприятиями аэропорта. Иск был подан зимой этого года.

В надзорном ведомстве отметили, что контроль над активами осуществляют резиденты иностранных государств — Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль). Прокуратура утверждает, что бенефициары аэропорта участвуют в агрессивной политике западных стран, направленной на нанесение стратегического ущерба экономике России.

Однако один из представителей ответчиков на судебном заседании заявил, что информация о гражданстве или резидентстве Когана и Каменщика не соответствует действительности.

17 июня Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. В дальнейшем в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании аэропорта Домодедово.