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20 июня, 15:02

Бизнесмен Каменщик обжалует решение о передаче аэропорта государству

Аэропорт Домодедово. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Аэропорт Домодедово. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Бизнесмен Дмитрий Каменщик, являющийся бенефициаром аэропорта Домодедово, подал апелляцию на решение Арбитражного суда о передаче данного актива в государственную собственность. Эта информация стала доступна благодаря карточке дела на сайте судебной инстанции. В то же время, компания «Домодедово карго» подала запрос на ознакомление с материалами дела.

Генеральная прокуратура ранее подала иск, касающийся защиты национальных интересов и безопасности страны, а также устранения незаконного иностранного контроля над стратегическими предприятиями аэропорта. Иск был подан зимой этого года.

В надзорном ведомстве отметили, что контроль над активами осуществляют резиденты иностранных государств — Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль). Прокуратура утверждает, что бенефициары аэропорта участвуют в агрессивной политике западных стран, направленной на нанесение стратегического ущерба экономике России.

Однако один из представителей ответчиков на судебном заседании заявил, что информация о гражданстве или резидентстве Когана и Каменщика не соответствует действительности.

17 июня Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. В дальнейшем в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, согласно которым Росимущество стало владельцем холдинговой компании аэропорта Домодедово.

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Напомним, Арбитражный суд Московской области поддержал иск Генпрокуратуры о переходе международного аэропорта Домодедово в собственность государства. Ранее иск был направлен против владельца аэропорта Дмитрия Каменщика и связанных с ним компаний. В суд также поступило заявление о применении обеспечительных мер для реализации требований иска. В деле участвовали компании «Домодедово секьюрити», отвечающая за безопасность аэропорта, «Домодедово кэтеринг», занимающаяся организацией общественного питания, и «Домодедово паркинг».

Анастасия Никонорова
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