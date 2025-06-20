Путин: РФ учтёт негативный опыт, связанный с поражением дорогой техники дронами
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Россия учтёт негативный опыт потерь дорогостоящей техники от ударов беспилотников. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
«Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Всё идёт в копилку для принятия правильных решений в необходимых для нас направлениях», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что недорогие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продемонстрировали неожиданно высокую эффективность в противодействии дорогостоящим образцам военной техники. Подчёркивая значимость экономической составляющей в оборонной сфере, он указал на необходимость учитывать баланс между затратами и результативностью различных видов вооружений.