Путин: РФ учтёт негативный опыт, связанный с поражением дорогой техники дронами

Россия учтёт негативный опыт потерь дорогостоящей техники от ударов беспилотников. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Всё идёт в копилку для принятия правильных решений в необходимых для нас направлениях», — сказал Путин.