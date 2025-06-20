Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 14:14

Путин: РФ учтёт негативный опыт, связанный с поражением дорогой техники дронами

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Россия учтёт негативный опыт потерь дорогостоящей техники от ударов беспилотников. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Всё идёт в копилку для принятия правильных решений в необходимых для нас направлениях», — сказал Путин.

Путин: Россия хочет стать сильнее
Путин: Россия хочет стать сильнее

Ранее Путин заявил, что недорогие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продемонстрировали неожиданно высокую эффективность в противодействии дорогостоящим образцам военной техники. Подчёркивая значимость экономической составляющей в оборонной сфере, он указал на необходимость учитывать баланс между затратами и результативностью различных видов вооружений.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ПМЭФ-2025
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar