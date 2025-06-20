«Компании лоббируют повышение тарифов»: Россиян предупредили о подорожании газа

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал подорожание газа в России на 10% в связи с изменением оптовых цен на топливо. По его словам, несмотря на позицию компаний, власти будут стремиться держать рост тарифов в рамках уровня инфляции.

«Газовые компании лоббируют повышение тарифов, но государство эти тарифы часто сдерживает, потому что борется с инфляцией», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».