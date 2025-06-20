Ситуация под контролем: Россиян предупредили о сезонном росте цен на топливо

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта Алексей Иванов спрогнозировал рост цен на топливо в ближайшие месяцы. По его словам, стоимость горючего будет увеличиваться умеренными темпами, что связано как с сезонными факторами, так и с ремонтом НПЗ.

Собеседник радио «Комсомольская правда» считает рост цен нормой для летнего периода, потому что увеличивается спрос на бензин и дизельное топливо из-за активных перевозок, дорожных работ и личной мобильности населения. При этом на рынок влияет плановая остановка части НПЗ для профилактических работ и модернизации.

Кроме того, часть производителей ориентирована на экспорт, где «сохраняется высокая конъюнктура на нефтепродукты», что также может ограничивать внутренний объем предложения. При этом резких скачков цен не ожидается, поскольку ситуация находится под контролем властей, которые внимательно следит за балансом между экспортом и внутренним обеспечением.