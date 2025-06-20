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20 июня, 14:36

Шукшин*, Соломонов* и журнал «Горби»* внесены в список иноагентов

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов семь человек и журнал «Горби»*

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, в него попали семеро физических лиц и журнал «Горби»*. Перечень с внесёнными изменениями появился на сайте ведомства.

В реестр также включены публицист Борис Стомахин*, писатель Артур Соломонов* и аналитик Иван Шукшин*. Кроме того, в списке фигурируют активист Александр Хмелёв*, правозащитница Анастасия Гарина*, хирург Александр Ванюков*, бывший муниципальный депутат Николай Бобринский*.

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Ранее Пресненский районный суд Москвы назначил штраф в отношении певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой*. Основанием для административного наказания стало то, что артистка не предоставила в уполномоченный орган необходимые сведения, как того требует российское законодательство.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
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