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Регион
20 июня, 14:56

В Госдуме оценили идею Путина создать проект по развитию креативной экономики

Депутат Кравченко объяснил важность создания проекта по креативной экономике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские власти вплотную займутся созданием федерального проекта по развитию креативной экономики, о чём в своём выступлении на ПМЭФ рассказал президент РФ Владимир Путин. Депутат Госдумы, ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко уточнил в телеграм-канале, что дискуссии по поводу инициативы шли более года.

«Мы говорили о необходимости федерального проекта с момента принятия профильного закона в прошлом году. Нами велись плодотворные дискуссии на площадке правительства на протяжении года, результатом которых стала консолидированная позиция о необходимости широких мер поддержки для креативного предпринимательства», — написал он.

Именно в рамках ПМЭФ властям удалось найти точки соприкосновения с представителями отрасли, а также договориться, что для гармоничного развития креативной экономики нужен единый центр компетенций и координации развития. Кравченко выразил надежду, что Министерство экономического развития РФ в сжатые сроки представит свои предложения по ключевым мероприятиям в рамках будущего федерального проекта.

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Татьяна Миссуми
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