Роботы и нейросети: Сферы профессий будущего обсудили на ПМЭФ-2025

Научная фантастика предсказывает появление новых профессий, считают 42% россиян. Такие данные привела заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец на сессии ПМЭФ.

Согласно опросу «Мастерской новых медиа» и АНО «Диалог Регионы», 32% респондентов уверены, что фантастика способна дать прогнозы для далёкого будущего, а 33% считают, что современные медиа развивают интерес к инновационным профессиям. В топ-5 сфер, где идеи фантастов могут воплотиться быстрее всего, вошли космические технологии, медицина, робототехника и ИИ, транспорт и военная индустрия. Астрофизик Николай Горькавый заявил, что фантасты не просто мечтают, а творят будущее.

«Фантасты не просто мечтатели, они профессиональные думатели, они не просто предсказывают, они творят будущее, а потом приходят инженеры и реализуют его», — отметил эксперт в беседе с «Мастерской новых медиа».

Писатель Роберто Куалья добавил, что технологическое процветание связано с проникновением научной фантастики в массовое сознание. Он привёл в пример Китай, где государство поддерживает развитие жанра, что уже приносит плоды в сфере искусственного интеллекта.

Замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян отметил, что медиа формируют образы будущего через реальных героев. По данным опроса холдинга и проекта «Твой Ход», молодёжь чаще всего интересуется историями о врачах, спасателях, учителях и военных.

Гендиректор «Геоскан Москва» Павел Степанов подчеркнул, что фантастика вдохновляет учёных и инженеров, как это произошло с беспилотными технологиями. Первый замминистра просвещения Александр Бугаев заявил, что система образования должна стать гибче, чтобы отвечать вызовам будущего. Он упомянул проект «Профессионалитет», который адаптирует среднее профессиональное образование под запросы рынка.

Представитель VK Анна Степанова назвала ИИ базовой компетенцией будущего, а спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков призвал делать ставку на фундаментальные дисциплины. Он отметил, что разнообразие в обучении позволяет лучше готовиться к неопределенным вызовам.