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20 июня, 16:00

Путин сравнил появление нового мирового порядка с восходом солнца

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл параллель между возникновением нового мирового порядка и восходом солнца, отметив, что этот процесс происходит естественно и неизбежно. Он отметил, что одной из ключевых задач является придание цивилизованного характера изменениям в мире. Он подчеркнул, что необходимо стремиться к сбалансированным решениям.

«Новый миропорядок возникает естественным образом, это всё равно что восход солнца. От этого никуда не деться! А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран», — сказал президент России.

Он отметил, что необходимо совместными усилиями ускорять эти процессы, делая их максимально сбалансированными, чтобы принимаемые решения были своевременными и приносили пользу всем, а не только участникам процесса.

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Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ подчеркнул, что задача заключается в придании процессу изменения мира, который является неизбежным, цивилизованного характера.

Анастасия Никонорова
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