Путин сравнил появление нового мирового порядка с восходом солнца

Президент России Владимир Путин провёл параллель между возникновением нового мирового порядка и восходом солнца, отметив, что этот процесс происходит естественно и неизбежно. Он отметил, что одной из ключевых задач является придание цивилизованного характера изменениям в мире. Он подчеркнул, что необходимо стремиться к сбалансированным решениям.

«Новый миропорядок возникает естественным образом, это всё равно что восход солнца. От этого никуда не деться! А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран», — сказал президент России.