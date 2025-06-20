В Подмосковье прибыл очередной самолёт с бойцами РФ, вызволенными из плена ВСУ

Российский спецборт с очередной группой военнослужащих ВС РФ, освобождённых из украинского плена в рамках обмена, приземлился в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости». Это шестой обмен между сторонами после переговоров в Стамбуле.

Сначала российские военные были доставлены с украинской территории в Белоруссию, после чего их самолётом отправили в Россию. Теперь военных ждут реабилитация, лечение и встреча с близкими.