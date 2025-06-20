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20 июня, 15:50

В Подмосковье прибыл очередной самолёт с бойцами РФ, вызволенными из плена ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российский спецборт с очередной группой военнослужащих ВС РФ, освобождённых из украинского плена в рамках обмена, приземлился в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости». Это шестой обмен между сторонами после переговоров в Стамбуле.

Сначала российские военные были доставлены с украинской территории в Белоруссию, после чего их самолётом отправили в Россию. Теперь военных ждут реабилитация, лечение и встреча с близкими.

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Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Россия и Украина провели ещё один (шестой по счёту) обмен пленными в рамках договорённостей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Сначала российских бойцов ВС РФ доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Татьяна Миссуми
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