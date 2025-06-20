Путин: Курская область стала катастрофой для ВСУ, потерявших там 76 тысяч солдат

Потери ВСУ в Курской области составили 76 тысяч человек — это катастрофа для украинской армии. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«Смотрите, что сделали: забрались в нашу Курскую область, потеряли там 76 тысяч человек. Это катастрофа для них», — констатировал российский лидер.

Также в ходе выступления Владимир Путин заявил, что перед Армией России не стоит задачи по установлению контроля над областным центром Сумской области, однако Москва не исключает и такой возможности. Президент добавил, что в сейчас российские подразделения создают в приграничном с РФ регионе зону безопасности, глубиной от 8 до 12 километров.