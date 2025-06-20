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20 июня, 16:48

Путин напомнил, как Украина обязалась быть нейтральным государством

Путин: РФ не подвергает сомнению право Украины на суверенитет и независимость

Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru

Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru

Право Украины на суверенитет и независимость никогда не подвергалось сомнению со стороны России. Однако в её декларации о государственном нейтралитете было указано, что Украина обязуется быть нейтральной, внеблоковой и неядерной страной, напомнил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению права украинского народа на независимость и суверенитет. Вместе с тем основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, чёрным по белому написано, что Украина — это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что на Украине абсолютно точно есть значительное количество людей, которые добиваются суверенитета и независимости своей родины. Этим украинцам Путин пожелал здоровья.

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В то же время Владимир Путин считает Украину и Россию неразделимыми по своей сути. Отвечая на вопрос о том, сколько областей Незалежной РФ рассматривает, как свои, российский лидер сказал, что думает о русских и украинцах, как об одном народе, и в этом смысле «вся Украина — наша».

Юрий Лысенко
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