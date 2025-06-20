Путин: Украина теряет боеготовность, ВСУ укомплектованы лишь на 47%

Украинская армия давно перестала отвечать требования боеготовности, так как она укомплектована менее чем на половину (47%). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ, комментируя ситуацию в зоне СВО.

«Я уже говорил, 47% укомплектованности боевых подразделений, 47 всего. Они, в общем-то, теряют боеготовность», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что ВС РФ создают зоны безопасности вдоль границы с Украиной, чтобы обезопасить нашу территорию от обстрелов противника, а это тоже оттягивает силы украинских войск. Президент добавил, что у ВСУ серьёзно не хватает личного состава, поэтому многие участки фронта стали провальными для вражеских отрядов.