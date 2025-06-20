Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июня, 17:28

Путин: Россия не обязана участвовать в военных действиях на стороне Ирана

Президент России Владимир Путин Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин Обложка © Life.ru

Россия не должна участвовать в конфликтах на стороне Ирана. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин Видео © Life.ru

По словам Путина, Россия всегда выполняет свои обязательства. Это касается и взаимодействия с Ираном. Москва поддерживает Тегеран в его законных интересах, включая развитие мирной атомной энергетики.

«Кто говорит, что мы должны были сделать больше — что больше? Начинать какие-то боевые операции? У нас и так идут боевые операции с теми кого мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем и тех, кто создаёт угрозы для РФ. А это в основе своей одни и те же силы, что в Иране, что в российском случае — там, в тылу, за спиной», — высказался Путин.

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На пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин отметил, что конфликт между Ираном и Израилем возможно урегулировать способом, который будет приемлем для обеих сторон. Он указал, что страны глобального Юга могли бы внести вклад в поиск такого решения. Путин пояснил, что, согласно позиции Москвы, безопасность одних государств не должна достигаться за счёт ущемления безопасности других. Он уточнил, что речь идёт о праве Ирана на использование мирной ядерной энергии и одновременно о требовании Израиля обеспечить свою безопасность.

Анастасия Никонорова
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