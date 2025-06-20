Путин: Россия не обязана участвовать в военных действиях на стороне Ирана

Россия не должна участвовать в конфликтах на стороне Ирана. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин Видео © Life.ru

По словам Путина, Россия всегда выполняет свои обязательства. Это касается и взаимодействия с Ираном. Москва поддерживает Тегеран в его законных интересах, включая развитие мирной атомной энергетики.

«Кто говорит, что мы должны были сделать больше — что больше? Начинать какие-то боевые операции? У нас и так идут боевые операции с теми кого мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем и тех, кто создаёт угрозы для РФ. А это в основе своей одни и те же силы, что в Иране, что в российском случае — там, в тылу, за спиной», — высказался Путин.