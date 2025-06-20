Иран и Израиль
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Регион
20 июня, 16:29

Путин назвал Израиль «почти русскоговорящей страной»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Израиль является «почти русскоговорящей страной». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он отметил, что российские власти учитывают этот фактор в двусторонних отношениях.

«В Израиле проживает 2 млн человек — выходцев из СССР и РФ — это почти русскоязычная страна. И мы учитываем этот факт. Также у нас традиционная сложились очень добрые отношения с Арабским и исламским миром. У нас более 15% исламского населения. Это тоже фактор. Мы должны всё иметь в виду. У нас сложились дружеские отношения с Ираном», — сказал российский лидер.

Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем
Путин считает, что мир должен развиваться на пользу всем

Ранее Путин заявил, что конфликт Ирана и Израиля может быть решён таким способом, который устроит обе стороны. По его словам, в поиске компромисса могут помочь страны глобального Юга. Кроме того, российский лидер выразил надежду, что угрозы со стороны Тель-Авива в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи никогда не будут реализованы.

Александра Мышляева
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