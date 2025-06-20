Путин назвал Израиль «почти русскоговорящей страной»

«В Израиле проживает 2 млн человек — выходцев из СССР и РФ — это почти русскоязычная страна. И мы учитываем этот факт. Также у нас традиционная сложились очень добрые отношения с Арабским и исламским миром. У нас более 15% исламского населения. Это тоже фактор. Мы должны всё иметь в виду. У нас сложились дружеские отношения с Ираном», — сказал российский лидер.