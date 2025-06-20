Путин предложил странам Африки покупать у РФ «закуску» вслед за водкой
Путин пошутил про поставки «закуски» к водке, которую будет закупать ЮАР у РФ
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Президент РФ Владимир Путин заверил, что за поставками российской водки в ЮАР последуют поставки «закуски» — мяса и зерна. Так глава государства отреагировал на слова вице-президента Южно-Африканской Республики Пола Машатиле, который на заседании ПМЭФ рассказал о заключённых соглашениях с производителями алкоголя в РФ.
Владимир Путин на ПМЭФ. Видео © Life.ru
«Вы сказали о поставках водки в ЮАР. Это очень правильный и серьёзный шаг. Потому что если водки выпить — надо закусить чем-то, и за этим последуют поставки мясной продукции или поставки зерна», — пошутил российский лидер.
Путин добавил, что сейчас Москва намерена с партнёрами из Бахрейна создать целый хаб по поставкам партий пшеницы из России. Президент напомнил, что именно наша страна уверенно лидирует на мировом рынке сельскохозяйственной продукции.
Также на ПМЭФ Путин обозначил ключевое направление развития страны. Он подчеркнул, что национальное хозяйство России должно обрести высокотехнологичный фундамент. По словам главы государства, это не просто рекомендация, а безальтернативное требование, которое диктует будущее.