Путин предложил странам Африки покупать у РФ «закуску» вслед за водкой

Президент РФ Владимир Путин заверил, что за поставками российской водки в ЮАР последуют поставки «закуски» — мяса и зерна. Так глава государства отреагировал на слова вице-президента Южно-Африканской Республики Пола Машатиле, который на заседании ПМЭФ рассказал о заключённых соглашениях с производителями алкоголя в РФ.

Владимир Путин на ПМЭФ. Видео © Life.ru

«Вы сказали о поставках водки в ЮАР. Это очень правильный и серьёзный шаг. Потому что если водки выпить — надо закусить чем-то, и за этим последуют поставки мясной продукции или поставки зерна», — пошутил российский лидер.

Путин добавил, что сейчас Москва намерена с партнёрами из Бахрейна создать целый хаб по поставкам партий пшеницы из России. Президент напомнил, что именно наша страна уверенно лидирует на мировом рынке сельскохозяйственной продукции.