Министр обороны Италии заявил, что НАТО теряет смысл без связи с глобальным Югом

Глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто выразил сомнение в необходимости существования НАТО, отметив, что альянс должен наладить отношения со странами Глобального Юга, иначе его смысл будет утерян. Об этом он заявил в интервью газете Fatto Quotidiano.

«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», — заявил итальянский министр на полях публичного мероприятия в Падуе.

Крозетто добавил, что раньше основными игроками были «США и Европа», а теперь необходимо взаимодействовать с остальным миром.

«Если НАТО была рождена, чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону, она должна стать организацией, которая берёт на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным, иначе мы не достигнем цели обеспечения безопасности в рамках правил, которые применимы ко всем», — сказал Крозетто.