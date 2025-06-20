МВД РФ опровергло информацию об утечке 16 миллиардов паролей

Сообщения о якобы произошедшей утечке 16 миллиардов паролей являются ложными. Об этом заявили представители управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами (ворами паролей)», — сказали в управлении.

В МВД добавили, что в этом «гигантском наборе данных» содержится множество повторяющихся записей, устаревших паролей и информации, которая уже была скомпрометирована ранее.

«Это не результат единого свежего взлома какого-то гигантского хранилища», — подчеркнули в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть утекло 16 миллиардов учётных записей, содержащих логины и пароли от таких платформ, как Apple, Google, GitHub, Telegram, Instagram* и Facebook*. Эксперты называют этот инцидент крупнейшим по масштабам и возможным последствиям для миллионов пользователей. Под угрозой оказались данные самых разных групп: от обычных владельцев аккаунтов до IT-специалистов, сотрудников крупных организаций и провайдеров VPN-сервисов.