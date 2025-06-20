Хинштейн поделился с Life.ru впечатлениями от выступления Путина на ПМЭФ

В выступлении президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ прозвучало множество важных вещей, в частности про новые подходы к реализации государственных программ и проектов. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Трудно сказать, что мне не запомнилось из выступления Владимира Владимировича. Очень много важного прозвучало, и про Курскую область, и про новые подходы по проектам, про программы, в которых, кстати говоря, Курская область тоже уже участвует», — сказал глава региона.