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20 июня, 18:41

Хинштейн поделился с Life.ru впечатлениями от выступления Путина на ПМЭФ

Хинштейн: Путин озвучил много важных вещей о новых подходах к госпроектам

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В выступлении президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ прозвучало множество важных вещей, в частности про новые подходы к реализации государственных программ и проектов. Об этом корреспонденту Life.ru рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн о выступлении Владимира Путина на ПМЭФ. Видео © Life.ru

«Трудно сказать, что мне не запомнилось из выступления Владимира Владимировича. Очень много важного прозвучало, и про Курскую область, и про новые подходы по проектам, про программы, в которых, кстати говоря, Курская область тоже уже участвует», — сказал глава региона.

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Напомним, что в ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин указал ключевое направление развития России. Президент заявил, что национальное хозяйство нашей страны должно быть переориентировано на высокотехнологичную основу.

Юрий Лысенко
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