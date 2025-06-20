Глава Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума раскрыл посыл речи президента РФ Владимира Путина. По его словам, всё сказанное сегодня означает верный курс России на победу.

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«Могу резюмировать то, что происходило здесь, только одним — мы всё ближе к победе», — сказал Сальдо.

Он также отметил, что на форуме удалось завести контакты с иностранными бизнесменами, которые нацелены на сотрудничество с РФ. Он подчеркнул, что всё больше предпринимателей обращают внимание на российский рынок. По его словам, турецкие и иранские партнёры хотят работать вместе с РФ, но опасаются санкционного давления.

«Чтобы не помешать, не буду называть их компании, но уже предварительные договорённости достигнуты. Я ожидаю, что мы уже выделяем земельные участки для развития их предприятий», — добавил Сальдо, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.