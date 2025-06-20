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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июня, 19:59

Зеленский отметил ситуацию в Сумской области на фоне слов Путина

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

На заседании ставки верховного главнокомандующего на Украине основной темой обсуждения стала ситуация с продвижением российских военных в Сумской области. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — сказал он.

По итогу Зеленский похвалил ВСУ за стойкость, а также поручил активизировать взаимодействие с партнёрами для увеличения поставок оружия.

Путин назвал ситуацию на Украине трагедией, возникшей из-за действий Запада
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Ранее в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин отметил, что в Сумской области, которая ещё частично остаётся под контролем Киева, зона безопасности углубилась до 10–12 километров. Российские войска уже находятся на подступах к городу Сумы.

Лия Мурадьян
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