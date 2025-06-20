Зеленский отметил ситуацию в Сумской области на фоне слов Путина
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
На заседании ставки верховного главнокомандующего на Украине основной темой обсуждения стала ситуация с продвижением российских военных в Сумской области. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — сказал он.
По итогу Зеленский похвалил ВСУ за стойкость, а также поручил активизировать взаимодействие с партнёрами для увеличения поставок оружия.
Ранее в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин отметил, что в Сумской области, которая ещё частично остаётся под контролем Киева, зона безопасности углубилась до 10–12 километров. Российские войска уже находятся на подступах к городу Сумы.