Зеленский отметил ситуацию в Сумской области на фоне слов Путина

На заседании ставки верховного главнокомандующего на Украине основной темой обсуждения стала ситуация с продвижением российских военных в Сумской области. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — сказал он.

По итогу Зеленский похвалил ВСУ за стойкость, а также поручил активизировать взаимодействие с партнёрами для увеличения поставок оружия.