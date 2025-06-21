Прокуратура отклонила заявление Прилучного на Муцениеце о клевете

Прокуратура отказала Павлу Прилучному в его заявлении против Агаты Муцениеце, в котором он обвинил бывшую жену в клевете. Об этом сообщила адвокат актрисы Наталья Мелешкина.

«Чтобы заставить нас молчать и не мешать скрывать Прилучному свои «поступки» перед обществом, он написал заявления в правоохранительные органы по поводу клеветы в отношении Агаты Муцениеце и меня как её адвоката», — цитирует юриста издание Starhit.

Мелешкина отметила, что две прокуратуры рассмотрели жалобы и пришли к обоснованному отказу. При этом позднее адвокат Прилучного Оксана Даниелова этот факт опровергла. По её словам, прокуратура всё ещё рассматривает заявления.