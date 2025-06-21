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20 июня, 22:42

Прокуратура отклонила заявление Прилучного на Муцениеце о клевете

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © VK/ Agata Muceniece

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © VK/ Agata Muceniece

Прокуратура отказала Павлу Прилучному в его заявлении против Агаты Муцениеце, в котором он обвинил бывшую жену в клевете. Об этом сообщила адвокат актрисы Наталья Мелешкина.

«Чтобы заставить нас молчать и не мешать скрывать Прилучному свои «поступки» перед обществом, он написал заявления в правоохранительные органы по поводу клеветы в отношении Агаты Муцениеце и меня как её адвоката»,цитирует юриста издание Starhit.

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Мелешкина отметила, что две прокуратуры рассмотрели жалобы и пришли к обоснованному отказу. При этом позднее адвокат Прилучного Оксана Даниелова этот факт опровергла. По её словам, прокуратура всё ещё рассматривает заявления.

Напомним, актёр Павел Прилучный обвиняет Агату Муцениеце в клевете. По словам адвоката актёра, они стремятся добиться возбуждения уголовного дела по статье 128.1 УК РФ.

Лия Мурадьян
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