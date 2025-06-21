«Челси» проиграл бразильскому «Фламенго» в матче клубного чемпионата мира

В рамках второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу бразильский «Фламенго» одержал уверенную победу над английским «Челси» со счётом 3:1. Матч, проходивший в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), начался с гола Педро Нето на 13-й минуте, который вывел лондонцев вперёд.

Однако во втором тайме «Фламенго» перехватил инициативу: Бруно Энрике сравнял счёт на 62-й минуте, Данило вывел бразильцев вперёд уже на 65-й. Нападающий Уоллас Ян закрепил успех на 83-й минуте. Стоит отметить, что на 68-й минуте «Челси» остался вдесятером после удаления Николаса Джексона за грубую игру.

Тем временем португальская «Бенфика» не оставила шансов новозеландскому «Окленд Сити», разгромив соперника в Орландо (штат Флорида, США). Португальцы продемонстрировали полное превосходство на поле, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей.