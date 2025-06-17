ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 21:18

«Челси» с победы стартовал на клубном чемпионате мира в США

Педру Нету. Обложка © chelseafc.com

Педру Нету. Обложка © chelseafc.com

Английский «Челси» переиграл американский «Лос-Анджелес» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Майами, штат Флорида, и завершилась со счётом 2:0.

Голы на счету Педру Нету (34-я минута) и Энцо Фернандеса (79). В составе лондонцев дебютировали новички Дарио Эссуго и Лиам Делап, который отметился голевой передачей.

Во втором туре группы D «Челси» 20 июня сыграет с бразильским «Фламенго», «Лос-Анджелес» 21-го числа встретится с «Эсперансом» из Туниса.

ПСЖ и «Бавария» стартовали с крупных побед на клубном чемпионате мира в США
ПСЖ и «Бавария» стартовали с крупных побед на клубном чемпионате мира в США

Ранее Life.ru писал, что матч сборных России и Ирана под угрозой срыва из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Игра была запланирована на октябрьскую паузу для сборных.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Челси
  • США
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar