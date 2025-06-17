«Челси» с победы стартовал на клубном чемпионате мира в США
Педру Нету. Обложка © chelseafc.com
Английский «Челси» переиграл американский «Лос-Анджелес» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Майами, штат Флорида, и завершилась со счётом 2:0.
Голы на счету Педру Нету (34-я минута) и Энцо Фернандеса (79). В составе лондонцев дебютировали новички Дарио Эссуго и Лиам Делап, который отметился голевой передачей.
Во втором туре группы D «Челси» 20 июня сыграет с бразильским «Фламенго», «Лос-Анджелес» 21-го числа встретится с «Эсперансом» из Туниса.
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