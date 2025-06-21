Глава МИД Ирана хочет встретиться с Путиным в Москве

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи собирается 23 июня посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщила журналистка телеканала NBC News, которая поговорила с иранским министром.

«Он [Арагчи] сказал, что планирует поехать в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным», — указано в материале NBC News.