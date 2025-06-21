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Регион
20 июня, 21:28

Глава МИД Ирана хочет встретиться с Путиным в Москве

Глава МИД Ирана Арагчи планирует 23 июня посетить Москву и встретиться с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи собирается 23 июня посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщила журналистка телеканала NBC News, которая поговорила с иранским министром.

«Он [Арагчи] сказал, что планирует поехать в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным»,указано в материале NBC News.

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На пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что конфликт между Ираном и Израилем можно разрешить таким образом, который устроит обе стороны. Российский лидер добавил, что в поиске решения могут помочь страны глобального Юга.

Лия Мурадьян
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