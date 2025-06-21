Менее чем за два часа над Россией уничтожили 23 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны менее чем за два часа уничтожили над регионами 23 украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны России, атаку БПЛА отразили вечером 20 июня с 22:00 до 23:55 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении министерства.

Большую часть, 15 дронов, сбили над Белгородской областью. Еще шесть БПЛА уничтожили над Курской областью и два — над Воронежской.