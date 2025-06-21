Менее чем за два часа над Россией уничтожили 23 украинских БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны менее чем за два часа уничтожили над регионами 23 украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны России, атаку БПЛА отразили вечером 20 июня с 22:00 до 23:55 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении министерства.
Большую часть, 15 дронов, сбили над Белгородской областью. Еще шесть БПЛА уничтожили над Курской областью и два — над Воронежской.
Ранее Life.ru сообщал, что серию взрывов и вспышки в небе от работы ПВО наблюдали жители Льгова в Курской области. Официальных данных о последствиях на земле не поступало.