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Регион
20 июня, 21:38

Менее чем за два часа над Россией уничтожили 23 украинских БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны менее чем за два часа уничтожили над регионами 23 украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны России, атаку БПЛА отразили вечером 20 июня с 22:00 до 23:55 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», говорится в сообщении министерства.

Семейная пара пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в Белгородчине
Семейная пара пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в Белгородчине

Большую часть, 15 дронов, сбили над Белгородской областью. Еще шесть БПЛА уничтожили над Курской областью и два — над Воронежской.

Ранее Life.ru сообщал, что серию взрывов и вспышки в небе от работы ПВО наблюдали жители Льгова в Курской области. Официальных данных о последствиях на земле не поступало.

Лия Мурадьян
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