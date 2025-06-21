«Ливерпуль» побил трансферный рекорд АПЛ, подписав Вирца за 125 миллионов евро

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» совершил самую дорогую в истории АПЛ трансферную сделку. Немецкий полузащитник Флориан Вирц перешёл из «Байера» за рекордные 125 миллионов евро, при этом общая сумма трансфера с учётом бонусов может достичь 150 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Transfermarkt.

Флориан Вирц подписал контракт с «Ливерпулем». Видео © Х / Liverpool FC

Стоит отметить, что эта сумма на четыре миллиона превышает предыдущий рекорд, установленный «Челси» в 2023 году при покупке Энцо Фернандеса за 121 миллион евро.

22-летний атакующий полузащитник, считающийся одним из самых перспективных игроков Европы, присоединился к «Ливерпулю» после четырёх успешных сезонов в «Байере». За это время Вирц провёл 197 официальных матчей, в которых забил 57 голов и отдал 65 результативных передач.