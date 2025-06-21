В аэропорту Тамбова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов
Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Rocker Sta
В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аэропорт Донское теперь будет работать с учётом новых ограничений. Подробности о сроках действия ограничений пока не уточняются.
Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 вражеских БПЛА над регионами страны. За вечер система ПВО сбила 15 вражеских дронов над Белгородчиной, шесть дронов над Курской областью и ещё два — над Воронежской.