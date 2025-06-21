В аэропорту Тамбова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аэропорт Донское теперь будет работать с учётом новых ограничений. Подробности о сроках действия ограничений пока не уточняются.