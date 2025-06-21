Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 22:02

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Rocker Sta

Аэропорт. Обложка © unsplash.com / Rocker Sta

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аэропорт Донское теперь будет работать с учётом новых ограничений. Подробности о сроках действия ограничений пока не уточняются.

Путин: Решение суда по Домодедово не имеет ничего общего с национализацией
Путин: Решение суда по Домодедово не имеет ничего общего с национализацией

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 вражеских БПЛА над регионами страны. За вечер система ПВО сбила 15 вражеских дронов над Белгородчиной, шесть дронов над Курской областью и ещё два — над Воронежской.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar