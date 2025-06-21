В аэропорту Тамбова сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов
Самолёт. Обложка © unsplash.com / Olivia Anne Snyder
Аэропорт Тамбова (Донское) возобновил полноценную работу: ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.
Временные ограничения в тамбовском аэропорту были установлены в 00:37 по московскому времени и продлились около двух часов. В настоящее время воздушная гавань функционирует в обычном режиме.
Ранее Life.ru писал, что вечером 20 июня система ПВО сбила более 20 украинских беспилотников над Россией. ВСУ атаковали дронами Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.