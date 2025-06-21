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20 июня, 23:54

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Olivia Anne Snyder

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Olivia Anne Snyder

Аэропорт Тамбова (Донское) возобновил полноценную работу: ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения в тамбовском аэропорту были установлены в 00:37 по московскому времени и продлились около двух часов. В настоящее время воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Ранее Life.ru писал, что вечером 20 июня система ПВО сбила более 20 украинских беспилотников над Россией. ВСУ атаковали дронами Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.

Юния Ларсон
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