В аэропорту Тамбова сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Аэропорт Тамбова (Донское) возобновил полноценную работу: ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения в тамбовском аэропорту были установлены в 00:37 по московскому времени и продлились около двух часов. В настоящее время воздушная гавань функционирует в обычном режиме.