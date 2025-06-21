Московским овощам предрекли остановку роста из-за аномальных холодов по ночам
Синоптик Ильин: Из-за аномальных холодов в Москве перестанут расти овощи
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В ближайшие ночи температура воздуха в Москве может сильно опуститься. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о последствиях такой холодной погоды.
Ильин отметил, что снижение температуры ночью до 5–8 градусов приведёт к прекращению вегетации растений. Овощи перестанут расти, что критично для средней полосы.
«Чтобы всё росло, нужно, чтобы ночью температура опускалась не ниже 14 градусов тепла. Те же огурцы в открытом грунте просто перестанут расти», — добавил он в разговоре с «Вечерней Москвой».
Синоптик также объяснил, почему дожди в столице продолжаются долго. Он пояснил, что на погоду в Москве влияет непрерывная цепочка циклонов.
Ранее Life.ru сообщал, что возвращение жары в столичный регион откладывается. По прогнозам синоптиков, до конца июня температура не поднимется до 30 градусов.