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Регион
21 июня, 05:04

Московским овощам предрекли остановку роста из-за аномальных холодов по ночам

Синоптик Ильин: Из-за аномальных холодов в Москве перестанут расти овощи

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В ближайшие ночи температура воздуха в Москве может сильно опуститься. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о последствиях такой холодной погоды.

Ильин отметил, что снижение температуры ночью до 5–8 градусов приведёт к прекращению вегетации растений. Овощи перестанут расти, что критично для средней полосы.

«Чтобы всё росло, нужно, чтобы ночью температура опускалась не ниже 14 градусов тепла. Те же огурцы в открытом грунте просто перестанут расти», — добавил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

Новый рекорд низкого атмосферного давления выжал все соки из москвичей
Новый рекорд низкого атмосферного давления выжал все соки из москвичей

Синоптик также объяснил, почему дожди в столице продолжаются долго. Он пояснил, что на погоду в Москве влияет непрерывная цепочка циклонов.

Ранее Life.ru сообщал, что возвращение жары в столичный регион откладывается. По прогнозам синоптиков, до конца июня температура не поднимется до 30 градусов.

Лия Мурадьян
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