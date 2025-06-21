Поговорить по душам и нажаловаться начальству: Как распознать токсичного коллегу и справиться с ним

Многие россияне сталкиваются с токсичными людьми на работе, что может негативно сказываться на атмосфере в коллективе. Бренд-директор группы коммуникационных агентств TDI Анна Кулысова поделилась советами, как распознать «токсика» и эффективно взаимодействовать с ним.

«Его основная задача – подорвать позиции коллеги или руководителя, он ведёт себя как провокатор. Он может нападать при всех или наедине, но, как правило, «токсикам» нужны зрители», – сказала она в интервью «Газете.ru».

Токсичный коллега – это человек, который своими действиями подрывает моральный климат в команде и ведёт себя эгоистично. Кулысова выделила несколько распространённых типов токсичного поведения: от агрессии и создания трудностей коллегам до публичной критики их идей.

Если вы заметили подобные проявления у сослуживца, важно попытаться понять его мотивы. Прямой разговор может помочь, но не всегда будет эффективен, особенно если человек неприкрыто агрессивен. В таких случаях эксперт посоветовала обсудить сложившуюся ситуацию с руководителем и привести начальнику конкретные примеры деструктивного поведения токсичного коллеги.

Если проблемы продолжаются даже после беседы с руководством, возможно, стоит рассмотреть вариант перехода в другой отдел или даже поиск новой работы. Кулысова подчеркнула, что игнорирование токсичного поведения может привести к ухудшению ситуации и дальнейшим интригам в коллективе.