Эксперт по этикету объяснила, можно ли ходить на работу без бюстгальтера и почему от этого страдает КПД

Жара летом вносит свои коррективы в офисный дресс-код: открытые платья, майки, шорты, некоторые работники даже отказываются от нижнего белья. Уместно ли это с точки зрения делового этикета, Life.ru рассказала эксперт Надежда Коломацкая.

«С точки зрения делового дресс-кода недопустимо отсутствие нижнего белья, как сверху, так и снизу. И обязательно наличие колготок в любое время года. Вообще, с точки зрения делового дресс-кода открытая спина у платья на рабочем месте недопустима», — говорит Коломацкая.

Она призвала помнить, что на работе мы ценны не тем, какие мы красивые, стройные, эффектные и стильные, а тем, какие мы профессионалы. Под запрет в офисе попадает не только отсутствие белья, но и наличие кружев, рюшек, глубоких декольте, разрезов. Поэтому базу делового дресс-кода обязательно соблюдать.

Коломацкая объяснила, что из-за неподходящей одежды страдает КПД: производительность падает, когда мы видим расслабленные летние платья, шлёпанцы, шорты, потому что мы настраиваемся на отдых, а не на продуктивную работу.

Если же вы руководитель, то важно мягко и без пошлостей поговорить с сотрудницами, нарушающими дресс-код. Объяснить, что это неэтичный внешний вид, что это отвлекает от работы.