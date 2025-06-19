Эксперт по этикету объяснила, можно ли ходить на работу без бюстгальтера и почему от этого страдает КПД
Эксперт по этикету Коломацкая: Отсутствие нижнего белья недопустимо на работе
Обложка © Life.ru
Жара летом вносит свои коррективы в офисный дресс-код: открытые платья, майки, шорты, некоторые работники даже отказываются от нижнего белья. Уместно ли это с точки зрения делового этикета, Life.ru рассказала эксперт Надежда Коломацкая.
«С точки зрения делового дресс-кода недопустимо отсутствие нижнего белья, как сверху, так и снизу. И обязательно наличие колготок в любое время года. Вообще, с точки зрения делового дресс-кода открытая спина у платья на рабочем месте недопустима», — говорит Коломацкая.
Она призвала помнить, что на работе мы ценны не тем, какие мы красивые, стройные, эффектные и стильные, а тем, какие мы профессионалы. Под запрет в офисе попадает не только отсутствие белья, но и наличие кружев, рюшек, глубоких декольте, разрезов. Поэтому базу делового дресс-кода обязательно соблюдать.
Коломацкая объяснила, что из-за неподходящей одежды страдает КПД: производительность падает, когда мы видим расслабленные летние платья, шлёпанцы, шорты, потому что мы настраиваемся на отдых, а не на продуктивную работу.
Если же вы руководитель, то важно мягко и без пошлостей поговорить с сотрудницами, нарушающими дресс-код. Объяснить, что это неэтичный внешний вид, что это отвлекает от работы.
А ранее эксперт по этикету раскрыла топ ошибок, которые могут испортить любое свидание. Например, мужчинам стоит обговаривать с девушкой формат одежды. Потому что если вы зовёте в парк, то она не обрадуется, оказавшись на прогулке в туфельках. А если девушка рассчитывает на ресторан, то форма одежды может быть другой.