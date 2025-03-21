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21 марта, 05:00

Весенние лайфхаки: Эксперт по этикету раскрыла топ ошибок, которые могут испортить любое свидание

Специалист по этикету Коломацкая: Неправильный букет может испортить свидание

Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984). Обложка © «Любовь и голуби» (1984), реж. Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984). Обложка © «Любовь и голуби» (1984), реж. Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Всемирный день этикета, который каждый год отмечают 21 марта, является отличным поводом узнать о том, как поведение, приемлемое и даже обязательное в одной точке планеты, может быть грубым и неуважительным в другой. Life.ru решил спросить у эксперта, регулирует ли этикет такую чувственную сферу, как свидания, и есть ли здесь подводные камни. Оказалось, что их целая груда. Вот что нам рассказала специалист по этикету Надежда Коломацкая.

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Приглашая девушку на свидание, особенно в марте, ранней весной, собеседница Life.ru советует предупреждать, какой формат одежды будет для неё удобен. Потому что, если вы зовёте в парк, то она не обрадуется, оказавшись на прогулке в туфельках. А если девушка рассчитывает на ресторан, то форма одежды может быть другой, пояснила Коломацкая.

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Весна — непредсказуемое время года. Вроде бы солнышко располагает к длительным прогулкам, но у вас всегда должен быть запасной план Б, чтобы можно было пойти погреться. Это может быть какая-то выставка, музей, интересные локации, закрытая смотровая площадка, кафе или ресторан. Это позволит насладиться моментом, согреться и дальше продолжить прогулку, любуясь природой.

Специалист по этикету Надежда Коломацкая

Выбор букета — ещё одна точка, которая готовит для вас засаду. Если предполагается прогулка и длительное времяпрепровождение вместе, то отдайте предпочтение композиции в шляпных коробках или корзинках, чтобы цветы не погибли и могли радовать получательницу длительное время, подсказывает наша собеседница.

«Также советую заранее узнать, не является ли девушка аллергиком. Весна — период цветения и прогулок по ботаническим садам и оранжереям. Если вы не знаете, есть ли у вашей избранницы аллергия на растения, в такие места её лучше не приглашать», добавила Надежда Коломацкая.

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Ольга Годуненко
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