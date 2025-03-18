«Время — деньги»: Эксперт по этикету объяснила, почему зумеры ненавидят телефонные звонки

Ни для кого не секрет, для большинство зумеров принципиально отказываются от телефонных звонков в пользу общения в мессенджерах. Однако далеко не всегда речь идёт о каком-то страхе, зачастую у поведения молодых людей есть рациональное объяснение. Так, специалист по деловому этикету и протоколу Алевтина Рогова полагают, что они стремятся сохранить, в прямом смысле, дорогое время.

«Для них это потеря времени, а время сегодня — это деньги. Люди привыкли к многозадачности и ведут одновременно несколько диалогов в разных мессенджерах. В случае с телефонным разговором это проблематично», — подчеркнула собеседница kp.ru.