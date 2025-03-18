Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 16:49

«Время — деньги»: Эксперт по этикету объяснила, почему зумеры ненавидят телефонные звонки

Эксперт Рогова: Зумеры отказываются от телефонных звонков, чтобы сохранить время

Ни для кого не секрет, для большинство зумеров принципиально отказываются от телефонных звонков в пользу общения в мессенджерах. Однако далеко не всегда речь идёт о каком-то страхе, зачастую у поведения молодых людей есть рациональное объяснение. Так, специалист по деловому этикету и протоколу Алевтина Рогова полагают, что они стремятся сохранить, в прямом смысле, дорогое время.

«Для них это потеря времени, а время сегодня — это деньги. Люди привыкли к многозадачности и ведут одновременно несколько диалогов в разных мессенджерах. В случае с телефонным разговором это проблематично», — подчеркнула собеседница kp.ru.

Новый взгляд на отношения: Зумеры ищут больше, чем просто случайный секс
Новый взгляд на отношения: Зумеры ищут больше, чем просто случайный секс

Тем не менее, по её словам, из-за отказа от телефонных разговоров страдают навыки коммуникации, например, не пополняется словарный запас. Поэтому некоторым компаниям приходится оплачивать для своих молодых сотрудников курсы по эффективному деловому общению, отметила эксперт.

Из-за фастфуда уменьшилось лицо: Стоматолог объяснила «фокус с исчезновением» зубов мудрости у зумеров
Из-за фастфуда уменьшилось лицо: Стоматолог объяснила «фокус с исчезновением» зубов мудрости у зумеров

Ранее Life.ru выяснил, как зумеры меняют правила игры в работе. В частности, молодые люди предпочитают увольняться вместо выполнения рутинных задач. Кроме того, психолог рассказала, почему зумеры не держатся за нелюбимую работу.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar