«Время — деньги»: Эксперт по этикету объяснила, почему зумеры ненавидят телефонные звонки
Эксперт Рогова: Зумеры отказываются от телефонных звонков, чтобы сохранить время
Ни для кого не секрет, для большинство зумеров принципиально отказываются от телефонных звонков в пользу общения в мессенджерах. Однако далеко не всегда речь идёт о каком-то страхе, зачастую у поведения молодых людей есть рациональное объяснение. Так, специалист по деловому этикету и протоколу Алевтина Рогова полагают, что они стремятся сохранить, в прямом смысле, дорогое время.
«Для них это потеря времени, а время сегодня — это деньги. Люди привыкли к многозадачности и ведут одновременно несколько диалогов в разных мессенджерах. В случае с телефонным разговором это проблематично», — подчеркнула собеседница kp.ru.
Тем не менее, по её словам, из-за отказа от телефонных разговоров страдают навыки коммуникации, например, не пополняется словарный запас. Поэтому некоторым компаниям приходится оплачивать для своих молодых сотрудников курсы по эффективному деловому общению, отметила эксперт.
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