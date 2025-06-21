В Кремле не сомневаются, что Киев услышит слова Путина о возможности забрать Сумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что на Украине обратят внимание на заявление Владимира Путина о возможности ВС РФ забрать Сумы. Об этом он заявил в разговоре с РИА «Новости».

Напомним, что глава государства сделал подобное заявление на пленарной сессии ПМЭФ-2025. Путин подчеркнул, что в настоящее время такой задачи у российской армии нет, но она не исключается в будущем.