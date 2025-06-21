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Регион
21 июня, 05:30

В Кремле не сомневаются, что Киев услышит слова Путина о возможности забрать Сумы

Песков: На Украине обратят внимание на слова Путина о возможности забрать Сумы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что на Украине обратят внимание на заявление Владимира Путина о возможности ВС РФ забрать Сумы. Об этом он заявил в разговоре с РИА «Новости».

«Услышат», — сказал представитель Кремля.

Российские десантники при расширении буферной зоны уничтожили бронетанковую группу ВСУ под Сумами
Российские десантники при расширении буферной зоны уничтожили бронетанковую группу ВСУ под Сумами

Напомним, что глава государства сделал подобное заявление на пленарной сессии ПМЭФ-2025. Путин подчеркнул, что в настоящее время такой задачи у российской армии нет, но она не исключается в будущем.

Наталья Афонина
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