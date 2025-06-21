Россияне держат в криптоактивах более двух триллионов рублей

К концу первого полугодия 2025 года объём средств россиян, инвестированных в криптоактивы, превысил два триллиона рублей. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ-2025 рассказал генеральный директор оператора майнинговых дата-центров GIS Mining Василий Гиря.

«По нашим оценкам, к концу первого полугодия 2025 года средства россиян в криптоактивах превысили 2 трлн рублей», — отметил он.

По словам гендиректора, в настоящее время наблюдается значительный рост интереса со стороны инвестиционных и управляющих компаний, а также институциональных инвесторов к вложениям в добычу биткойна.