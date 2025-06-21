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21 июня, 06:37

Вице-президент США влип в крупный скандал, перепутав имя сенатора от Калифорнии

Вэнс назвал калифорнийского сенатора Алекса Падилью именем Хосе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в эпицентре политического скандала, вызвав шквал возмущения среди ведущих демократов Калифорнии. Причиной стала его оплошность: в ходе недавнего визита Вэнс ошибочно назвал сенатора от штата Алекса Падилью распространённым латиноамериканским именем Хосе.

Инцидент произошёл, когда Вэнс на мероприятии иронично отметил отсутствие сенатора, сделав отсылку к недавнему случаю, когда Падилью силой вытолкали и задержали на пресс-конференции министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, к которой у того был вопрос.

«Я надеялся, что Хосе Падилья будет здесь, чтобы задать вопрос, но, к сожалению, думаю, он решил не появляться, потому что тут нет возможности устроить представление», — сказал Вэнс.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в социальных сетях выразил сомнение в случайности этой ошибки, намекая на умышленное использование стереотипного имени. К тому же Вэнс прекрасно знает Падилью, ведь они вместе работали в Сенате. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс также резко осудила вице-президента, назвав его действия неуважительными.

В ответ на критику пресс-секретарь Вэнса Тейлор Ван Кирк предположил, что вице-президент, вероятно, «перепутал двух нарушителей закона». Это заявление отсылает к Хосе Падилье, осуждённому в 2008 году за пособничество «Аль-Каиде»* и планирование теракта.

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Но Соединённые Штаты видали скандалы и покрупнее. К примеру, ранее президент США Трамп накинулся на своего предшественника Джо Байдена из-за автопера, с помощью которого четыре человека в Белом доме ставили подпись главы государства под документами, которые тот, вероятно, и в глаза не видел.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Владимир Озеров
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