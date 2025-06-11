СМИ узнали, кто попросил Маска прекратить вражду с Трампом

Стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс несколько дней назад звонил предпринимателю Илону Маску. Разговор вёлся о конфликте миллиардера с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Источники, осведомленные о произошедшем, сообщают, что 6 июня Вэнс обратился к Маску с просьбой наладить контакт с Трампом. После этого разговора предприниматель прекратил публичную критику главы государства и принёс извинения за недавние публикации в его адрес.