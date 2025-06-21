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21 июня, 07:23

«Украина гроша ломаного не стоит»: В Госдуме раскритиковали балльную систему мотивации ВСУ

Депутат Колесник раскритиковал балльную систему мотивации бойцов ВСУ

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник жёстко раскритиковал новую систему мотивации бойцов ВСУ. По его словам, присуждение украинским военным баллов за уничтожение российской техники и дронов, а также за убийство солдат — плохая затея. Вместо этого парламентарий предложил авторам идеи посчитать, сколько баллов стоят их жизни.

«Они бы на себя лучше баллы посчитали, сколько за них баллов дадут. Хотя мы это и не практикуем. Я бы за всю Украину гроша ломаного не дал. <…> Так себе эта система мотивации, особенно когда под огнём находишься», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

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Напомним, ранее на Украине запустили систему мотивации ВСУ, которая представляет собой военный маркетплейс, позволяющий зарабатывать баллы за уничтожение российских солдат. На бонусы покупают вооружение. Что это за платформа и кто её курирует — в материале Life.ru.

Борис Эльфанд
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