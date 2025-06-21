«Украина гроша ломаного не стоит»: В Госдуме раскритиковали балльную систему мотивации ВСУ

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник жёстко раскритиковал новую систему мотивации бойцов ВСУ. По его словам, присуждение украинским военным баллов за уничтожение российской техники и дронов, а также за убийство солдат — плохая затея. Вместо этого парламентарий предложил авторам идеи посчитать, сколько баллов стоят их жизни.

«Они бы на себя лучше баллы посчитали, сколько за них баллов дадут. Хотя мы это и не практикуем. Я бы за всю Украину гроша ломаного не дал. <…> Так себе эта система мотивации, особенно когда под огнём находишься», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».